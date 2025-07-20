غرق شاب في بحر يوسف ببني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

لقى شخص في العقد الرابع من العمر مصرعه غرقا في مياه بحر يوسف، في نطاق قرية الفقاعي التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بمصرع "سيف النصر.م.س"، 35 عامًا، غرقا في مياه بحر يوسف في نطاق مركز ببا.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، واستطاعوا بمساعدة الأهالي انتشال الجثمان، ونقله إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، و تحرر محضر بالواقعة.