إعلان

غرق شاب في بحر يوسف ببني سويف

12:54 م الأحد 20 يوليو 2025

غرق شاب- تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بني سويف- حمدي سليمان:

لقى شخص في العقد الرابع من العمر مصرعه غرقا في مياه بحر يوسف، في نطاق قرية الفقاعي التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بمصرع "سيف النصر.م.س"، 35 عامًا، غرقا في مياه بحر يوسف في نطاق مركز ببا.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، واستطاعوا بمساعدة الأهالي انتشال الجثمان، ونقله إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، و تحرر محضر بالواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غرق شاب بحر يوسف بني سويف محافظة بني سويف شرطة النجدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الداخلية تعلن تفاصيل إحباط مخطط حركة حسم الإرهابية
سر استقالة وزيرة البيئة.. وما منصبها الجديد؟
طقس الساعات المقبلة.. سحب منخفضة تساعد على تلطيف الأجواء