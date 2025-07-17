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مصرع شخصين اختناقًا داخل حفرة أثناء التنقيب عن الآثار في الغربية

01:35 ص الخميس 17 يوليو 2025
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    التنقيب عن الآثار في الغربية
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الغربية- مروة شاهين:

شهدت قرية الجميزة التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، مأساة جديدة بسبب التنقيب غير المشروع عن الآثار، إذ لقي شخصين مصرعهما اختناقًا داخل حفرة عميقة أثناء قيامهما بالحفر داخل منزل أحد المواطنين بحثًا عن قطع أثرية.

تلقى مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة السنطة، يفيد بورود بلاغا بوجود حالتي وفاة نتيجة أعمال حفر خلسة.

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية والإنقاذ البري إلى مكان الواقعة، وتمكنت من انتشال الجثتين بعد ساعات من الجهود.

وتبين من التحريات، أن الضحيتين لقيا حتفهما نتيجة الاختناق داخل حفرة ضيقة وعميقة تفتقر إلى أي وسائل تهوية أو عوامل أمان.

تم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لفحص الجثامين، والتحفظ على الأدوات المستخدمة في الحفر.

وتكثف الأجهزة الأمنية تحرياتها لضبط باقي المتورطين في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

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