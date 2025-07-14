ضبط 100 طن مخللات مجهولة المصدر داخل مصنع غير مرخص بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج المخللات بمنطقة وادي النطرون، يُدار دون إشراف صحي، وتم بداخله التحفظ على كميات ضخمة من المواد الغذائية مجهولة المصدر، في إطار جهود الدولة لمواجهة الغش التجاري وحماية المستهلك.

وأسفرت الحملة التموينية عن ضبط 1000 برميل مخلل بإجمالي وزن 100 طن، إلى جانب 200 شيكارة ملح زنة 50 كجم بإجمالي 10 أطنان، بالإضافة إلى 20 جركن حامض سعة 20 لتر، جميعها دون بيانات توضح مصدرها أو مدى صلاحيتها، ما يُعد مخالفة جسيمة للاشتراطات الصحية والقانونية.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن الحملات التموينية مستمرة لضبط الأسواق ومراقبة جودة المنتجات الغذائية، مشددة على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين وسلامتهم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.