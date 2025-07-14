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تداول 13 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

01:44 م الإثنين 14 يوليو 2025

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السويس- حسام الدين أحمد:

رست 12 سفينة تجارية على أرصفة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، لتسجل تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 701 شاحنة و915 سيارة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2727 راكبًا بموانيها.

وأوضح المركز الإعلامي للهيئة أن حركة الواردات اليوم الاثنين شملت 9000 طن بضائع، 513 شاحنة و806 سيارات، فيما شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع، 188 شاحنة 109 سيارات.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم الإثنين السفينتين Alcudia Express والقاهرة، بينما تغادر السفينة Belagos Express، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين Belagos Express والحرية 2، وغادرت السفينة Alcudia Express .

وشهد ميناء نويبع تداول 3000 طن بضائع و267 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى نيو عقبة، الحسين وآيلة، كما استقبل ميناء بورتوفيق السفينة Seawave3 وعلى متنها 547 سيارة قادمة من جدة والسفينة ثريا أم وعلى متنها 2000 طن ردة قادمة من اليمن.

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السويس موانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا
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