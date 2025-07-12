الإسماعيلية - أميرة يوسف:

يواصل جهاز التطوير والتجميل بالإسماعيلية أعماله؛ لرفع كفاءة المناطق المختلفة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بشأن تحسين المشهد البصري والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.



وقامت إدارة الحدائق والمتنزهات، برئاسة المهندسة تغريد أبو السعود، برفع كفاءة الجزيرة الوسطى بشوارع "شبين الكوم، الدائري، والجامعة الجديدة".

وشملت الأعمال تهذيب وتنظيف أشجار نخيل البلتشارد، وتقسيم الجزيرة إلى أحواض وإنشاء حُديات تمهيدًا لزراعتها بالزهور والشتلات الملونة، وذلك تحت إشراف العميد عفت راغب، مستشار المحافظ للتجميل والهوية البصرية، وبالتنسيق مع حي ثانٍ بمدينة الإسماعيلية.

وشهد حي ثالث أعمال زراعة 75 شتلة من نباتي البازروميا والدودنيا داخل إحدى المتخللات السكنية بحي المروة، بعد رفع المخلفات وتطهير المنطقة بالكامل، وذلك بالتعاون بين جهاز التجميل ومكتب متابعة المحافظ وأهالي المنطقة.

وفي إطار الجهود المتواصلة لتطوير الشوارع والميادين، تم قص وتهذيب أشجار الفيكس بالجزيرة الوسطى في شارع عرابي، بالتنسيق مع حي أول مدينة الإسماعيلية.

وأكدت المهندسة تغريد أبو السعود، مدير جهاز التطوير والتجميل، أن العمل جارٍ وفق خطة زمنية موضوعة تستهدف الحفاظ على المسطحات الخضراء والهوية البصرية للمدينة، بما يعكس الوجه الحضاري لمحافظة الإسماعيلية.





