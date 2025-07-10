قطع أذن زميله.. مشاجرة دامية بين محاميين داخل محكمة شبين الكوم

المنوفية – أحمد الباهي:

شهدت قاعة المحامين داخل محكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، واقعة مؤسفة، بعدما تطورت مشادة كلامية بين محاميين إلى مشاجرة عنيفة، أسفرت عن قطع أذن أحدهما.

تلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من المقدم أشرف سعيد، قائد حرس المحاكم، يفيد بنشوب مشاجرة بين محاميين داخل قاعة نقابة المحامين بمجمع المحاكم، وعلى الفور تم تحرير مذكرة بالواقعة.

جرى نقل المصاب، ويدعى "ع.م.ع" من قرية سرسنا التابعة لمركز الشهداء، إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي لتلقي العلاج، بعد إدعائه التعدي عليه من قبل زميله خلال مشاجرة داخل النقابة.

تحرر محضر رسمي بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث ودوافعه.