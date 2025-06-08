إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق السخنة - القطامية

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق السخنة - القطامية، ونقل رجال الاسعاف المصابين إلى مجمع طبي السويس لتلقي العلاج.

وتلقى مرفق إسعاف السويس بلاغا يفيد انقلاب سيارة ملاكي وإصابة ركابها، ووجه الدكتور مينا فوزي مدير اسعاف السويس 3 سيارات إسعاف من نقاط الارتكاز على الطريق السريع.

وأفادت المعاينة المبدئية، بأن الحادث وقع على مسافة قصيرة من بوابة تحصيل الرسوم، وأن ركاب السيارة كانوا في طريقهم عائدين إلى القاهرة بعد قضاء عطلة العيد، وبسبب السرعة الزائدة انحرفت عجلة القيادة في يد السائق ما أدى لإنقلاب السيارة الملاكي.

واستقبل قسم الطوارئ بمجمع طبي السويس المصابين في الحادث، وخضعوا للفحص الطبي قبل توزيعهم على الأقسام الداخلية لاستكمال العلاج.