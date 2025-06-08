قبل جريمته ربط أمه بحبل.. عاطل يقتل شقيقه بماسورة مياه في الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

لقي شاب مصرعه في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، بقرية الحلة التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، بعد أن اعتدى عليه شقيقه الأصغر بضربات متكررة على الرأس باستخدام "ماسورة مياه"، ما أسفر عن إصابته بكسر في الجمجمة ووفاته على الفور.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغًا يفيد بوصول جثة شاب يدعى "أ. ر. ع"، يبلغ من العمر 35 عامًا، يعمل عاملًا أجريًا وحاصلًا على دبلوم متوسط، إلى مستشفى طيبة التخصصي، مصابًا بكسر وارتجاج في الجمجمة ونزيف حاد، وإيداع الجثة في مشرحة المستشفى.

وانتقل ضباط مباحث مركز شرطة إسنا، إلى المستشفى لفحص ملابسات الواقعة، وتبين من التحريات أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وشقيقه الأصغر "ع. ر. ع"، 32 عامًا، حاصل على شهادة إعدادية، داخل منزل الأسرة بقرية الحلة، ووفقًا للتحقيقات، فإن الجاني اعتدى على شقيقه بواسطة ماسورة مياه، ما تسبب في إصابات بالغة أودت بحياته.

وقال شهود عيان، إن المجني عليه كان يعول 4 أطفال، ويعمل على "توك توك" بجانب عمله في مجال المعمار، وأضافوا أن شقيقه الأصغر كان يعالج مؤخرًا في مصحة لعلاج الإدمان، وكان قد حضر حفل زفاف في المنطقة قبل الواقعة، ثم توجه إلى والدته وطلب منها أموالاً، وعندما رفضت قام بربطها بحبل واعتدى عليها.

وبحسب الشهود، حضر المجني عليه إلى المنزل ليجد والدته مقيدة، فقام بفك وثاقها، وفي تلك الأثناء عاد الشقيق الأصغر وحدثت مشادة بينه وبين شقيقه انتهت بجريمة القتل.

وأشار الأهالي، إلى أن المتهم يقيم في منزل مستقل، وكان يثير الذعر بين جيرانه بسبب سلوكياته العدوانية ومشاجراته المتكررة مع أسرته من أجل الحصول على المال.

وتكثف الأجهزة الأمنية في مركز شرطة إسنا جهودها لكشف ملابسات الواقعة بالكامل، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.