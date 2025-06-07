تشغيل 3 أفرع للتأمين الصحي بالمنيا خلال إجازة العيد

المنيا - جمال محمد:

أعلنت هيئة التأمين الصحي بمحافظة المنيا عن بدء تشغيل 3 أفرع تابعة لها اعتبارًا من غدٍ الأحد، ثالث ورابع أيام عيد الأضحى، بهدف ضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية وصرف العلاج للمرضى المصابين بالأمراض المزمنة خلال عطلة العيد.

وأوضح بيان الهيئة أن الفروع التي سيتم تشغيلها هي: عيادة المبرة، وعيادة ملوي، وعيادة بني مزار، على أن تُقدَّم خدمات تكرار صرف العلاج للمرضى دون الحاجة إلى حجز إلكتروني مسبق، تيسيرًا على المواطنين وضمانًا لاستمرارية الخدمة العلاجية خلال فترة الإجازات الرسمية.