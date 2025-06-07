إعلان

تشغيل 3 أفرع للتأمين الصحي بالمنيا خلال إجازة العيد

02:05 م السبت 07 يونيو 2025

الهيئة العامة للتأمين الصحي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنيا - جمال محمد:

أعلنت هيئة التأمين الصحي بمحافظة المنيا عن بدء تشغيل 3 أفرع تابعة لها اعتبارًا من غدٍ الأحد، ثالث ورابع أيام عيد الأضحى، بهدف ضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية وصرف العلاج للمرضى المصابين بالأمراض المزمنة خلال عطلة العيد.

وأوضح بيان الهيئة أن الفروع التي سيتم تشغيلها هي: عيادة المبرة، وعيادة ملوي، وعيادة بني مزار، على أن تُقدَّم خدمات تكرار صرف العلاج للمرضى دون الحاجة إلى حجز إلكتروني مسبق، تيسيرًا على المواطنين وضمانًا لاستمرارية الخدمة العلاجية خلال فترة الإجازات الرسمية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هيئة التأمين الصحي المنيا إجازة العيد عيد الأضحى 2025
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان