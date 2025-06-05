إعلان

"مات وهو بيتوضأ".. غرق شاب في مياه النيل ببني سويف

03:31 م الخميس 05 يونيو 2025

غرق شاب في مياه النيل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بني سويف- حمدي سليمان:

عثر أهالي قرية أطواب التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، على جثمان شاب من أبناء القرية بعد تعرضه للغرق في مياه النيل.

كانت مديرية أمن بني سويف، قد تلقت بلاغا من الأهالى بتعرض تامر ميهوب مؤمن، 28 عامًا، للغرق في مياه النيل بمدينة الواسطى.

وقال شهود عيان من أهل القرية، إن الراحل يعمل في قاعة مناسبات على النيل وأثناء وضوئه على شاطىء النيل انزلقت إحدى قدميه فسقط في المياه وغرق لعدم إجادته السباحة.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وجرى انتشال الجثمان، ونقله إلى المستشفى المركزي، وتحرر محضر بالواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غرق شاب مياه النيل بني سويف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

دليلك الشرعي عن الأضحية.. أهم 57 سؤالاً وإجابة شرعية من الإفتاء المصرية
بث مباشر.. الحجاج يتوافدون على عرفات.. وأفضل الدعاء اليوم
المحليات وتداول المعلومات.. الجلاد يكشف عن أهم القوانين التي نحتاج إليها
بمشاركة الأهلي.. كيف يمكنك مشاهدة مباريات كأس العالم للأندية بالمجان؟