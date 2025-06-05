"مات وهو بيتوضأ".. غرق شاب في مياه النيل ببني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

عثر أهالي قرية أطواب التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، على جثمان شاب من أبناء القرية بعد تعرضه للغرق في مياه النيل.

كانت مديرية أمن بني سويف، قد تلقت بلاغا من الأهالى بتعرض تامر ميهوب مؤمن، 28 عامًا، للغرق في مياه النيل بمدينة الواسطى.



وقال شهود عيان من أهل القرية، إن الراحل يعمل في قاعة مناسبات على النيل وأثناء وضوئه على شاطىء النيل انزلقت إحدى قدميه فسقط في المياه وغرق لعدم إجادته السباحة.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وجرى انتشال الجثمان، ونقله إلى المستشفى المركزي، وتحرر محضر بالواقعة.