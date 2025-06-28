بعد وفاتها بحادث المنوفية.. 90% في الإعدادية تتوج "جنى" طالبة متفوقة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
-
عرض 10 صورة
المنوفية - أحمد الباهي:
ودعت قرية كفر السنابسة التابعة لمحافظة المنوفية، أمس الجمعة، جثمان الطالبة جنى يحيى فوزي خليل، التي رحلت ضحية لحادث الطريق الإقليمي المأساوي، قبل أن تعرف نتيجة تعبها واجتهادها، ويُعلن اسمها ضمن المتفوقات.
أنهت " جنى" التي اشتهرت بأخلاقها وتفوقها بين أبناء قريتها، امتحانات الشهادة الإعدادية، ونزلت للعمل لتكسب 180 جنيهًا يوميًا، كعادتها، رفقة شقيقتها شيماء وابنة عمومتها ملك عربي فوزي خليل، سعيًا وراء رزق بسيط يعين أسرتها على قسوة الحياة، لكن الصدمة كانت أقوى من أن تُحتمل، فالفتاة التي خرجت للعمل عادت جثة هامدة داخل سيارة إسعاف، محاطة بآلاف الأهالي الذين كانوا ينتظرون دفنها رفقة 17 فتاة أخرى، بينهن شقيقتها شيماء وابنة عمها "ملك"، في مشهد أبكى الجميع.
وفي مفارقة مؤلمة، كشفت نتائج الشهادة الإعدادية التي ظهرت صباح اليوم السبت، عن تفوق جنى يحيى خليل، وبالبحث برقم جلوسها، تبين حصولها على 250.5 درجة بنسبة 90%، ليُكتب اسمها ضمن الطالبات المتفوقات بمدرستها في القرية، لكن هذا الإعلان السعيد قد تأخر يومًا واحدًا، ليُصادف ظهور ذات الاسم، "جنى"، على سيارة إسعاف حملت جثمانها الهامد.
يذكر أن الطريق الإقليمي شهد أمس الجمعة حادثًا مأساويًا أمام قرية مؤنسة بمركز أشمون، إثر تصادم سيارة نقل مع سيارة أجرة ميكروباص، مما أسفر عن مصرع 19 شخصًا وإصابة 3 آخرين.
اقرأ أيضا:
قطع الشك باليقين.. تقرير العباسية يكشف مفاجأة في قضية سفاح المعمورة
دفنهم على طريقة ريا وسكينة.. من هم الضحايا الثلاث لـ "سفاح المعمورة"؟
اليوم.. أولى جلسات محاكمة سفاح المعمورة أمام جنايات الإسكندرية
سفاح المعمورة" يمثل جريمته في الإسكندرية
تفتيش شقة أخرى لـ "سفاح المعمورة" بالإسكندرية.. وتجديد حبسه 15 يومًا| صور
على طريقة سفاح الجيزة.. العثور على جثتي سيدتين مدفونتين في شقة بالإسكندرية| تفاصيل صادمة
"مصراوي" في موقع جريمة "سفاح المعمورة".. الجيران يروون ما حدث (فيديو وصور)
لماذا لم تظهر رائحة جثتي سيدتي "سفاح المعمورة"؟.. الجيران يكشفون السبب| صور
صرخة امرأة كشفت سر الغرفة المغلقة.. كيف سقط سفاح المعمورة في الإسكندرية؟| صور
العثور على جثة ثالثة لضحايا سفاح الإسكندرية في شقة بالعصافرة
"مراتي رجليها تعبانة".. كيف اختار سفاح المعمورة مسرح الجريمة بالإسكندرية؟| صور
رجل مُبلغ بتغيبه منذ 3 سنوات.. من هو الضحية الثالثة لـ"سفاح المعمورة"؟- صور
شقة مظلمة تشبه القبر.. هنا دفن سفاح المعمورة ضحيته الثالثة في الإسكندرية- صور
"كان ساكن عندنا".. كيف عثرت الشرطة على جثة ثالث ضحايا سفاح المعمورة؟ -صور
البحث عن جثمان ضحية رابعة لسفاح الإسكندرية في شقة جديدة
مواليد كفر الشيخ وعنده 51 سنة.. معلومات وصور لـ"سفاح المعمورة" بالإسكندرية
مهندس عمره 60 سنة.. تفاصيل جديدة عن الضحية الثالثة لـ"سفاح المعمورة" بالإسكندرية
"قالي سلمولي على الأموات".. ابنة ضحية "سفاح المعمورة" تروى آخر اتصال بأبيها –صور
ذهب للمحامي ومرجعش.. حكاية استغاثة نشرتها ابنة الضحية الثالثة لـ"سفاح المعمورة" بالإسكندرية –صور
شقيقة المهندس المشتبه في مقتله على يد سفاح المعمورة تكشف تفاصيل اختفائه –صور
فيديو قد يعجبك: