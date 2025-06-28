‬بعد وفاتها بحادث المنوفية.. 90% في الإعدادية تتوج "جنى" طالبة متفوقة

المنوفية - أحمد الباهي:

ودعت قرية كفر السنابسة التابعة لمحافظة المنوفية، أمس الجمعة، جثمان الطالبة جنى يحيى فوزي خليل، التي رحلت ضحية لحادث الطريق الإقليمي المأساوي، قبل أن تعرف نتيجة تعبها واجتهادها، ويُعلن اسمها ضمن المتفوقات.

أنهت " جنى" التي اشتهرت بأخلاقها وتفوقها بين أبناء قريتها، امتحانات الشهادة الإعدادية، ونزلت للعمل لتكسب 180 جنيهًا يوميًا، كعادتها، رفقة شقيقتها شيماء وابنة عمومتها ملك عربي فوزي خليل، سعيًا وراء رزق بسيط يعين أسرتها على قسوة الحياة، لكن الصدمة كانت أقوى من أن تُحتمل، فالفتاة التي خرجت للعمل عادت جثة هامدة داخل سيارة إسعاف، محاطة بآلاف الأهالي الذين كانوا ينتظرون دفنها رفقة 17 فتاة أخرى، بينهن شقيقتها شيماء وابنة عمها "ملك"، في مشهد أبكى الجميع.

وفي مفارقة مؤلمة، كشفت نتائج الشهادة الإعدادية التي ظهرت صباح اليوم السبت، عن تفوق جنى يحيى خليل، وبالبحث برقم جلوسها، تبين حصولها على 250.5 درجة بنسبة 90%، ليُكتب اسمها ضمن الطالبات المتفوقات بمدرستها في القرية، لكن هذا الإعلان السعيد قد تأخر يومًا واحدًا، ليُصادف ظهور ذات الاسم، "جنى"، على سيارة إسعاف حملت جثمانها الهامد.

يذكر أن الطريق الإقليمي شهد أمس الجمعة حادثًا مأساويًا أمام قرية مؤنسة بمركز أشمون، إثر تصادم سيارة نقل مع سيارة أجرة ميكروباص، مما أسفر عن مصرع 19 شخصًا وإصابة 3 آخرين.