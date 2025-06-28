إحالة أوراق "سفاح المعمورة" للمفتي.. والنطق بالحكم 27 يوليو -فيديو

الإسكندرية –محمد البدري ومحمد عامر:

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، إحالة أوراق المحامي نصر الدين السيد، المعروف إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة"، إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 27 يوليو المقبل للنطق بالحكم.

يواجه المتهم اتهامات بقتل سيدتين ورجل وإخفاء جثثهم في شقتين بمنطقتي المعمورة والعصافرة بالإسكندرية.

شهدت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم أول ظهور علني للمتهم نصر الدين السيد، خلال ثالث جلسات محاكمته.

ظهر "سفاح المعمورة" داخل قفص الاتهام وسط حراسة مشددة، بينما حضر الجلسة عدد من أهالي الضحايا.

بدأت الجلسة بمحاولة المتهم إنكار التهم المنسوبة إليه، ثم بدأت مرافعة النيابة العامة التي سردت تفاصيل التحقيقات وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة، وهي الإعدام شنقًا، عن كل جريمة ارتكبها.

وصفت النيابة العامة القضية بأنها "مأساة كاملة الأركان"، مؤكدة أن المتهم لم يكن مجرد محامٍ، بل "شخص تلطخ بثوب القانون ليستخدمه سكينًا يفتك بثقة من لجأوا إليه".

وقال ممثل النيابة: "نحن أمام رجل عاش بيننا يتحدث بلسان القانون، لكن قلبه كان كهفًا مظلمًا لا يسكنه إلا الشيطان".

وأضافت النيابة أن المتهم نشأ في بيئة مستقرة، مما يثبت أن جرائمه كانت نتيجة قرارات إرادية وسبق إصرار. وقالت: "تحالف مع الشيطان، وقتل ضحاياه الثلاثة دون رحمة... نحن لا نحاكم محاميًا، بل قاتلًا متسلسلًا اختار طريق الدم".

وأكدت النيابة أن الأدلة والاعترافات وشهادات الشهود جاءت قاطعة في إدانة المتهم، مشيرة إلى أنه أقر بتفاصيل الوقائع خلال التحقيقات.

يواجه المتهم اتهامات بقتل المهندس "م.أ.م"، وزوجته "م.ف.ث"، وموكلته "ت.ع.ر"، وإخفاء جثامينهم داخل وحدتين سكنيتين بمنطقتي العصافرة والمعمورة. وقد أثارت هذه الوقائع جدلاً واسعًا عقب كشفها من قبل أجهزة الأمن وتحقيقات النيابة العامة.

كانت المحكمة استمعت سابقًا لأقوال عدد من شهود الإثبات ضمن قائمة تضم 25 شاهدًا، بينما واصل المتهم إنكاره للتهم المنسوبة إليه، مشككًا في الروايات المقدمة ضده.

تستكمل المحكمة نظر القضية المقيدة برقم 9046 لسنة 2025 جنايات المنتزه ثان، وسط اهتمام إعلامي وجماهيري واسع في انتظار النطق بالحكم النهائي.

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