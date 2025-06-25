قطع الشك باليقين.. تقرير العباسية يكشف مفاجأة في قضية سفاح المعمورة

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أكد المحامي محمد سامي، وكيل الضحية الثانية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة"، أن نتائج التقرير الطبي الصادر عن مستشفى العباسية للصحة النفسية أثبتت سلامة القوى العقلية للمتهم نصر الدين السيد، مؤكدًا تمتعه بالوعي الكامل والإدراك أثناء ارتكابه للجرائم المنسوبة إليه.

وأوضح سامي في تصريح صحفي أن التقرير يعد عنصرًا حاسمًا في الملف، حيث يقطع الشك باليقين حول أهلية المتهم للمساءلة القانونية، ويردّ على محاولات التذرع بالمرض النفسي كوسيلة للتهرب من العقاب.

وأشار إلى أن لجنة ثلاثية متخصصة من أطباء مستشفى العباسية تولت فحص الحالة النفسية للمتهم خلال فترة إيداعه التي قررتها المحكمة لمدة 15 يومًا، وجاء التقرير ليؤكد مسؤوليته الكاملة عن أفعاله.

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الإسكندرية قررت، إيداع المتهم نصر الدين السيد، المعروف إعلاميًا بـ "سفاح المعمورة" مستشفى العباسية لمدة 15 يوما للكشف على قواه العقلية، وإعداد تقرير بالحالة في 28 يونيو المقبل، واستكمال نظر القضية أول يوليو.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام نصر الدين السيد بارتكاب ثلاث جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار، من بينها جريمتان مقترنتان بالخطف والسرقة. وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم قتل كلاً من المهندس "م.أ.م"، وزوجته "م.ف.ث" ربة منزل، وموكلته "ت.ع.ر" ربة منزل، ثم أخفى جثامينهم داخل وحدتين سكنيتين مستأجرتين باسمه.

وبحسب ما جاء في أوراق التحقيقات وأمر الإحالة، قام المتهم بدفن جثمان المجني عليه الأول داخل أرضية وحدة سكنية بمنطقة العصافرة، في حين دُفنت الضحيتان الثانية والثالثة داخل وحدة أخرى بالمعمورة. وتم الكشف عن هذه الوقائع إثر تحريات الأجهزة الأمنية وشهادات الشهود.

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين وعضوية كل من المستشارين تامر ثروت شاهين، محمد لبيب دميس، وعبد العاطي إبراهيم صالح، قد قررت في جلستها السابقة إيداع المتهم مستشفى العباسية لمدة 15 يومًا للكشف على قواه العقلية، على أن يُعرض التقرير النهائي يوم 28 يونيو، وتُستكمل المحاكمة في الأول من يوليو المقبل.

وضمت قائمة شهود الإثبات في القضية المقيدة برقم 9046 لسنة 2025 جنايات المنتزه ثان، 25 شاهدًا، استمعت المحكمة إلى أقوال عدد منهم، فيما واصل المتهم إنكاره للاتهامات، مشككًا في شهاداتهم.

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