السيطرة على حريق عشة ومنزلين بالقليوبية (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، السيطرة على حريق عشة وسقف منزلين بدائرة مركز شرطة كفر شكر، دون ثمة إصابات أو خسائر في الأرواح، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقي اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بورود بلاغ من مواطن بحريق منزل بدائرة مركز شرطة كفر شكر.

انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وسيارة اسعاف لمكان الواقعة بقيادة المقدم نبيل غيث، وملازم أول محمود عبدالرحيم، وجرى الدفع ب 4 سيارات إطفاء، وبمجهود وفضل رجال الحماية المدنية تم السيطرة على الحريق، وإخماده قبل امتداده للمناطق المجاورة حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.

وكشفت المعاينة الاولية نشوب حريق في عشه علي مساحه 80 متر وتم تطاير النيران لمنزلين مجورين، والحريق في السقف علي مساحه 200 متر، بمنطقة كفر الشهاوي خاطر بدائره مركز كفر شكر، ولم يسفر الحريق عن ثمة إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتقوم حاليا قوات الحماية المدنية بعمليات التبريد لمنع نشوب الحريق مرة أخرى، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.