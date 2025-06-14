إعلان

مصرع طفل غرقًا في ترعة ببني سويف

08:01 م السبت 14 يونيو 2025

أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بني سويف - حمدي سليمان:

لقى طفل مصرعه غرقًا، في مياه إحدى الترع بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من مستشفى الفشن المركزي، بوصول "عمر.ن.س"، 4 أعوام، مقيم قرية صفط العرفا التابعة لمركز الفشن، جثة هامدة، إثر تعرضه للغرق فى مياه ترعة الصايم في نطاق القرية.

وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، و جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غرق طفل مصرع طفل الفشن بني سويف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

قنوات ناقلة مجانية.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وإنتر ميامي
23 صورة ترصد مشاهد الدمار في إسرائيل