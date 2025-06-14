مصرع طفل غرقًا في ترعة ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

لقى طفل مصرعه غرقًا، في مياه إحدى الترع بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من مستشفى الفشن المركزي، بوصول "عمر.ن.س"، 4 أعوام، مقيم قرية صفط العرفا التابعة لمركز الفشن، جثة هامدة، إثر تعرضه للغرق فى مياه ترعة الصايم في نطاق القرية.

وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، و جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة