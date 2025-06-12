رفع 70 طن قمامة من بؤرة عشوائية بالإسماعيلية وتجهيز الموقع للتشجير

الإسماعيلية - أميرة يوسف:



شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، برئاسة محمد عيد، رئيس المركز والمدينة، وبالتعاون مع جهاز تحسين البيئة، حملة مكثفة لرفع تراكمات القمامة من إحدى البؤر العشوائية بمنطقة نقابة المعلمين.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بضرورة مواصلة جهود تطوير وتجميل القرى والمراكز، والتصدي لبؤر تجمع المخلفات والقمامة العشوائية



وأسفرت الحملة عن رفع نحو 70 طنًا من القمامة والمخلفات باستخدام معدات المركز وسيارات القرى التابعة له، وجارٍ حاليًا تجهيز الموقع لزراعته بالأشجار، بما يسهم في تحسين المظهر العام وتحويله إلى مساحة خضراء.



وتأتي هذه الجهود ضمن خطة المحافظة لتحسين البيئة والمظهر الحضاري، حيث أكد محمد عيد استمرار أعمال المتابعة اليومية، ورفع كفاءة منظومة النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين







