الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أنهت استعدادات الإسكندرية استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025، المقرر أن تبدأ يوم المقبل وتنتهي يوم الخميس الموافق 10 يوليو المقبل.

ويبلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية 58 ألف و911 طالبًا منهم 699 طالبًا منهم 15699 طالبًا للشعبة الأدبية، و12271 طالبًا لشعبة الرياضيات، و28312 طالبًا لشعبة العلوم، و2629 طالبًا للدولي.

ووجه الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، مديرية التربية والتعليم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتطهير المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة للطلاب، مُشددًا على ضرورة تعقيم جميع مقار لجان السير بصفة يومية وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة.

وكلف المحافظ وكيل وزارة التعليم بتجهيز استراحات مناسبة تليق بالقائمين على الامتحانات، وتزويدها بمبردات المياه والفُرُش المناسبة وثلاجات ومراوح وجهاز تليفزيون بكل استراحة.

وأكد على ضرورة التنسيق بين مديريات التربية والتعليم والأمن والشؤون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات، مع الالتزام التام بكافة الإجراءات اللازمة.

ووجه رؤساء الأحياء وشركة النظافة بتكثيف أعمال النظافة في محيط المدارس ورفع المخلفات أولًا بأول، والتحفظ على مكبرات الصوت لتهيئة بيئة صحية تسمح للطلاب بأداء الامتحانات بنجاح.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أنه جرى تجهيز 149 لجنة امتحان بالإدارات التعليمية التسع، و33 استراحة للقائمين على العملية الامتحانية منها 27 استراحة لسير الامتحان و6 استراحات للتقدير.

وأشار أبو زيد، إلى إصدار تعليمات لمديري عموم المديرية والإدارات التعليمية وجميع الجهات التنفيذية المسئولة عن سير الامتحانات بالمديرية بالالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين.

وأضاف أنه جرى التأكد من مدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة ووجود جدول الامتحانات ودليل اللجان في مكان واضح وإزالة أية معوقات والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية.

وشدد على جميع الطلاب بعدم الحضور إلى لجان الامتحان بالتليفون المحمول، أو أية أجهزة رقمية، ومصادرة أي تليفون محمول في حالة ضبطه، أثناء دخول الطلاب إلى اللجان، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وكذلك عدم قيام العاملين باللجان باستخدام التليفون المحمول أثناء سير الامتحان.

ولفت إلى تنفيذ تعليمات الوزير بضرورة التعامل بحزم في إجراءات التفتيش وعدم السماح بأي خروج عن اللوائح والقوانين، مع اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أية مخالفات، ومنع الغش بكل أنواعه.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أنه لا تهاون في عمليات الغش وتطبيق القانون الخاص بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش.