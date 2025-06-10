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بعد تسمم 42 شخصا.. القبض على صاحب مطعم شهير بالمنيا

01:39 ص الثلاثاء 10 يونيو 2025

الأجهزة الأمنية

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المنيا- جمال محمد:

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز ملوي في محافظة المنيا القبض على صاحب مطعم شهير بعد ورود عدة بلاغات من المواطنين، إثر إصابتهم بتسمم غذائي خلال ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، عقب تناولهم وجبات من المطعم.

وضبطت الأجهزة الأمنية صاحب المطعم "أ. ج" 30 عامًا، يقيم بندر ملوي، وتم تحويله إلى النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوصول عدد من المواطنين إلى مستشفى ملوي التخصصي، يعانون من قىء وإسهال وآلام في البطن، بلغ عددهم 42 مواطنا.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وبسؤال المصابين، أكدوا تناولهم وجبات طعام "أرز وفراخ" من أحد المطاعم، وفور تناولها للوجبات ظهرت عليهم آثار الإعياء الشديد، وتم تقديم الرعاية اللازمة لهم، وتشخيص حالاتهم اشتباه تسمم غذائي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتم خروج جميع المصابين.

كما تم إخطار لجنة الأغذية بمديرية الصحة لفحص المطعم المذكور وأخذ عينات من الطعام وفحصها.

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