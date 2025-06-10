الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

سجلت محافظة الإسكندرية نسب إشغال بلغت 75% في فنادقها و90% على شواطئها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، في مؤشر على انتعاش السياحة الداخلية مع انطلاق الموسم الصيفي بقوة، وسط استعدادات مكثفة لضمان تجربة سياحية آمنة ومريحة للزوار.

وشهدت المحافظة إقبالًا واسعًا من المصطافين القادمين من مختلف محافظات الجمهورية، حيث استمتعوا بالأجواء الصيفية المعتدلة، مع توفر الخدمات الأساسية والمرافق الحيوية لضمان راحتهم.

وأوضح الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية، مشيرًا إلى أن الجهود شملت تكثيف أعمال النظافة العامة، متابعة جاهزية الشواطئ، وتوفير وسائل النقل والمرافق الحيوية بشكل منتظم.

وأضاف أن الإسكندرية ترحب بجميع زوارها، وتسعى لتقديم تجربة صيفية مميزة وآمنة، بما يعكس مكانتها كإحدى الوجهات السياحية الأبرز في مصر.

وأشار إلى أن المعالم السياحية التاريخية حظيت بإقبال واسع، وكان أبرزها قلعة قايتباي، التي استقبلت أعدادًا كبيرة من الزوار للاستمتاع بجولات سياحية في أروقتها، إلى جانب عرض الصوت والضوء الذي ينطلق يوميًا الساعة 8:30 مساءً، ليقدم تجربة تجمع بين التاريخ والمشاهد البصرية الساحرة.

وأكد أن محافظة الإسكندرية، تواصل بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للزائرين، بما يضمن لهم قضاء أوقات ممتعة وآمنة في أجواء يسودها النظام والانضباط، مع متابعة مستمرة لضمان توفير بيئة سياحية جاذبة تدعم حركة السياحة الداخلية وتعزز مكانة الإسكندرية كوجهة صيفية مفضلة.