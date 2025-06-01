جراحة دقيقة بمستشفى تمى الأمديد تعيد شابًا للحركة

الدقهلية-رامي محمود:

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، نجاح فريق طبي بمستشفى تمى الامديد المركزي في إجراء عملية جراحية دقيقة لشاب يبلغ من العمر عشرين عامًا، كان يعاني من آلام شديدة أسفل الظهر والقدمين، وسقوط في القدم اليسرى مع عدم القدرة على الحركة.

وقال وكيل وزارة الصحة فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن المريض وصل وصل إلى المستشفى، وتم إجراء أشعة رنين مغناطيسي على الفقرات القطنية والعجزية، والتي أظهرت وجود غضروف قطني منفجر بين الفقرات القطنية الخامسة والعجزية الأولى، بالإضافة إلى ضيق شديد بالقناة العصبية بين الفقرات القطنية الرابعة والخامسة.

وأضاف مدكور، أنه جرى نقل المريض إلى غرفة العمليات، حيث أجريت له جراحة عاجلة تم خلالها تثبيت الفقرات القطنية والعجزية باستخدام ستة مسامير واثنين من الشرائح المعدنية، إلى جانب توسيع القناة العصبية واستئصال غضروفين ضاغطين بين الفقرات المتأثرة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن ما تم إنجازه داخل مستشفى تمى الأمديد يمثل طفرة حقيقية في تقديم الخدمات الجراحية الدقيقة داخل مستشفيات وزارة الصحة"، مشيرًا إلى أن "نجاح مثل هذه العمليات يعكس ما وصلت إليه مستشفيات المحافظة من تطور في الإمكانيات الطبية والبشرية".

وقدم مدكور الشكر والتقدير للفريق الطبي الذي أجرى العملية، وفي مقدمتهم الدكتور عماد حمدى مدير المستشفى والدكتور محمد سليم عودة، مدرس مساعد جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري بكلية الطب، والدكتور عمرو البيوني، أخصائي التخدير، إلى جانب فريق تمريض العمليات بالمستشفى، الذين كان لتفانيهم دور كبير في نجاح الجراحة بهذا المستوى".

من جهته أوضح الدكتور أحمد البيلي، وكيل مديرية الصحة للطب العلاجي أن "التكامل بين فرق العمل داخل المستشفى، سواء في التشخيص أو التدخل الجراحي أو المتابعة، هو ما ساهم في إنقاذ حياة المريض وعودته للحركة بصورة طبيعية بعد وقت وجيز من الجراحة"، مؤكدًا أن "المديرية تسعى باستمرار لدعم مثل هذه النجاحات وتعميم الخبرات على مختلف وحدات ومستشفيات المحافظة".

ولفت الى استقرار الحالة الصحية للمريض عقب الجراحة، وتحسن حالته بشكل ملحوظ، حيث عادت القدم إلى وضعها الطبيعي وبدأ في الحركة بشكل تدريجي وآمن.