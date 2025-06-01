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إصابة 4 أشخاص في حريق سيارة وقود بالعاشر من رمضان

03:24 م الأحد 01 يونيو 2025
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الشرقية- ياسمين عزت:

أُصيب 4 أشخاص، اليوم الأحد، إثر نشوب حريق في سيارة محملة بالبنزين داخل محطة وقود بالمجاورة 70 بمدينة العاشر من رمضان.

تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بوقوع حادث حريق أدى إلى إصابة 4 أشخاص بعد أن التهمت النيران سيارة بنزين داخل محطة وقود في نطاق قسم ثانٍ العاشر من رمضان.

دفعت هيئة الإسعاف بعدد من سياراتها إلى موقع البلاغ، حيث تبيّن أن الحريق اندلع نتيجة اشتعال النيران في خزان السيارة، مما أسفر عن إصابة الأشخاص، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

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حريق سيارة وقود العاشر من رمضان اصابة اشخاص
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