فريق طبي بالإسماعيلية ينجح في علاج انسداد مزمن بالشريان التاجي

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

نجح فريق القسطرة القلبية بالمجمع الطبي بالإسماعيلية، في إنهاء معاناة حالتين لمريضين في العقد السادس من العمر، كانا يعانيان من أعراض متكررة لأزمات قلبية حادة، تبين لاحقًا من خلال القسطرة التشخيصية أنهما مصابان بانسداد كلي مزمن في الشريان التاجي الأيمن (CTO-RCA).

نُفذت القسطرة العلاجية تحت إشراف الأستاذ الدكتور وسام الدين الشافعي، خبير قسطرة الشرايين التاجية المعقدة، حيث جرى التدخل باستخدام تقنيات متقدمة شملت توسيع الشرايين بالبالونات الدوائية، مع تركيب دعامتين دوائيتين في الحالة الأولى، وثلاث دعامات في الحالة الثانية. وقد تكللت الإجراءات بالنجاح، مما أدى إلى استقرار الحالتين بشكل ملحوظ، وخروجهما من المجمع الطبي في حالة صحية جيدة بعد المتابعة.

وأكد الدكتور وسام الشافعي، أهمية التدخل المبكر في مثل هذه الحالات لتفادي المضاعفات القلبية المحتملة، مشيدًا بالأداء الجماعي للفريق الطبي، والتجهيزات المتطورة المتوفرة داخل المجمع الطبي، والتي كانت عاملًا حاسمًا في تحقيق هذا النجاح.

شارك في الإنجاز نخبة من الأطباء والاستشاريين، من بينهم الدكتور عبدالله سلامة، أخصائي القلب، والدكتور باهر القاضي، طبيب زمالة القلب والأوعية الدموية، إلى جانب الدكتور محمد سليمان، رئيس وحدة القسطرة القلبية، والأستاذة الدكتورة جميلة نصر، رئيس قسم القلب، والدكتور أحمد خالد، مدير المجمع الطبي بالإسماعيلية. كما ساهم فريق التمريض والفنيين بدور كبير في توفير الرعاية اللازمة للحالات، ومنهم الممرضة صباح محمد، والفنيون محمد صلاح، محمود عبد العزيز، أحمد المرغني، وأحمد عبد الغني.

يعكس هذا الإنجاز التزام الهيئة العامة للرعاية الصحية بتقديم رعاية طبية على أعلى مستوى من الكفاءة والاحتراف، كما يجسد دور المجمع الطبي في دعم وتطوير قدرات الأطباء الشباب من خلال التدريب العملي المستمر، بما يعزز مفاهيم القيادة الطبية والتعليم الإكلينيكي (Leadership and Mentorship) في بيئة علاجية آمنة ومحترفة.