ننشر أسماء 10 مصابين في حادث الصحراوي الغربي بالمنيا

المنيا- جمال محمد:

حصل مصراوي على أسماء 10 أشخاص، أصيبوا، اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي شمال المنيا.

وضمت أسماء المصابين كل من: محمد فتحي عبد الراضي، 30 سنة، حماصة عبدالظاهر عبدالسيد، 35 سنة، علي جمال علي، 18سنة، أحمد صلاح بكري، 24 سنة، عمر جابر محمد، 27 سنة، مدحت محمد شلقامي، 25 سنة، محمد عاطف السيد، 30 سنة، دياب عاطف حسن، 30 سنة، مقيمون بمحافظة سوهاج، حمادة حمدي عبدالحميد، 42 سنة، ضياء صلاح نظير، 16 سنة، مقيمان بمحافظة أسيوط.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي، مما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين إصابة 10 أشخاص، جميعهم مقيمين بمحافظة سوهاج، بكسور وكدمات متفرقة، واشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.