"قطار ستارلينك" يمر في سماء الوادي الجديد ويثير اهتمام المواطنين

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أكد الدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، رصد مرور عدد كبير من الأقمار الصناعية التابعة لشركة "سبيس إكس" في سماء محافظة الوادي الجديد، مساء الخميس، ضمن مشروع "ستارلينك" العالمي لتوفير الإنترنت الفضائي.

وأشار شاكر، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، إلى أن هذه الأقمار ظهرت بشكل واضح في السماء على هيئة نجوم خافتة تسير في خط مستقيم، على غرار "قطار نجمي"، لافتًا إلى أن ظهورها يستمر لبضع ثوانٍ فقط، ويكون مرئيًا بالعين المجردة.

وأوضح شاكر أن هذه الظاهرة ناتجة عن إطلاق عدد كبير من الأقمار في مدار منخفض حول الأرض، ما يجعلها تسير بشكل متتالٍ في مسار واحد، ويمنحها مظهرًا مميزًا أشبه بقطار ضوئي، مضيفًا أن هذه الأقمار لا تقتصر رؤيتها على مصر فقط، بل تظهر في دول عدة حسب توقيتات محددة.

وأضاف أن مشروع "ستارلينك"، الذي أطلقته شركة "سبيس إكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك، يهدف إلى توفير خدمة إنترنت فائق السرعة عبر الأقمار الصناعية، بسرعات تتجاوز الجيجا، مع إمكانيات الاتصال الهاتفي الفضائي، وبكُلفة أقل من الأنظمة التقليدية مثل هواتف "الثريا". وتوقع أن تصل خدمات المشروع إلى مصر خلال السنوات القليلة المقبلة، خاصة في المناطق النائية والحدودية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأقمار تدور حول الأرض في مسارات دقيقة، وتظهر في السماء كنجوم تتحرك في صف واحد، دون انحراف، قبل أن تختفي بعد دقائق من ظهورها.