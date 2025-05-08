ضربها بحزام وصورها عارية.. علاقة عاطفية تنتهي في جنايات كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أيدت محكمة مستأنف جنايات كفر الشيخ، حضوريًا الحكم الصادر قبل ذلك ضد طالب جامعي بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 أعوام، عما أسند إليه باتهامه بهتك عرض طالبة بكلية الطب، نشأت بينهما علاقة عاطفية، والتعدي عليها بحزام جلد، وتجريده إياها من ملابسها بغرض تصويرها عارية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين عبده شجاع، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد طاهر شتا، ومهاب عبدالمغني حسن، وسكرتارية محمد رضا، وذلك في أحداث القضية رقم 11132 لسنة 2024 جنايات قسم أول شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 3186 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ.

كان المستشار منير صالح المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال المدعو "محمد.م.س.ا.ا"، 18 عامًا، طالب جامعي يقيم بمركز الحامول، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لإجراء محاكمته عما أسند إليه لأنه في يوم 11 نوفمبر 2024 بدائرة قسم أول شرطة كفر الشيخ، خطف بالإكراه فتاة طالبة بكلية الطب لم تبلغ من العمر 18 عامًا.

وجاء ذلك بأن استوقفها في الطريق العام حال عودتها إلى مسكنها مهددًا إياها بالإيذاء بسلاح أبيض "مطواه" مصطحبًا إياها إلى مسكنه كرهًا عنها باعدًا فيما بينها وعن أعين ذويها إذ اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، وهي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض المجني عليها إذ أنه بعدما أتم جريمته تعدى على المجني عليها بـ"حزام جلد" مجردًا إياها من ملابسها كرهًا عنها.

وأقبل على تصويرها ملتقطًا لها عدة صور، ومقطع فيديو واحد حال كونها عارية الجسد، كما احتجزها بمسكنه بدون أمر أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وعذبها بدنيًا بأن تعدى عليها بالضرب باستخدام أداة "حزام جلد" محدثًا إصابتها المبينة بالتقارير الطبية.

وهدد المجني عليها بإفشاء أمور مخدشة للشرف، وهي مقطع مرئي وصور فوتوغرافية تظهر فيها عارية الجسد، وتبدو فيها سوآتها وكان ذلك لحملها على رد الهاتف المحمول خاصته، نظير عدم نشرها على موقع التواصل الاجتماعي.

كما انتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن التقط لها مقطع مرئي، وصور فوتوغرافية تظهر فيها عارية الجسد وتبدو فيها سوآتها، في مكان خاص دون رضائها لبلوغ مقصده، وتسبب عمدًا في إزعاج المجني عليها باستعمال أحد أجهزة الاتصالات التليفونية، هاتف محمول، واحرازه بغير ترخيص سلاح أبيض "مطواه" وأداة "حزام جلد" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

ووفق التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة تبين أن طالبة كلية الطب المجني عليها، نشأت بينها والمتهم علاقة عاطفية استغرقت 4 أعوام، وبتاريخ سابق للواقعة حدثت مشادة كلامية بينهما وعلى أثرها أتلف المتهم الهاتف المحمول خاصتها ما أدى إلى استيلاء المجني عليها على هاتفه المحمول خلسة وعدم رده إليه.

وبتاريخ الواقعة وحال عودتها إلى مسكنها عقب انتهاء يومها الدراسي بكلية الطب فوجئت بالمتهم حال إحرازه سلاح أبيض "مطواه" مهددًا إياها بالإيذاء مالم ترافقه إلى مسكنه فامتثلت لذلك، وبعد دخولهما إلى مسكنه تعدى عليها المتهم بالضرب باستخدام أداة "حزام جلد" بأن كال لها عدة ضربات استقرت بمناحي متفرقة بجسدها.

وجردها من ملابسها كرهًا عنها، وصورها ملتقطًا لها عدة صور، ومقطع فيديو واحد حال كونها عارية الجسد متحجزًا إياها بمسكنه، وهددها بنشر تلك الصور ومقطع الفيديو الذي تحصل عليه كرهًا عنها على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم ترد له هاتفه المحمول.

كانت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية" أصدرت حكمها على الطالب الجامعي بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 أعوام، عما أسند إليه من اتهامات سبق ذكرها، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، وذلك بجلسة 11 فبراير 2025 فيما تقدم المتهم باستئناف الحكم أمام محكمة مستأنف جنايات كفر الشيخ والتي أصدرت قرارها حيال الواقعة.