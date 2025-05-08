منظومة الشكاوى الحكومية بالشرقية تستجيب لـ 2710 طلبات خلال أبريل

الشرقية - ياسمين عزت:

ثمن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، مجهودات منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَّدة بمحافظة الشرقية لاستقبال 2792 شكوى وطلب خلال شهر أبريل الماضى، تمت الاستجابة لعدد 2667 شكوى وطلب بنسبة 95% وفقاً لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجارٍ استكمال مراجعة وفحص 125 شكوى وطلب، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنها، فضلاً عن استقبال 45 شكوى للمواطنين واردة من خلال مبادرة "صوتك مسموع" والتي أطلقتها وزارة التنمية المحلية برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتم الاستجابة لعدد 43 شكوى بمعدل إنجاز 95% ليصبح إجمالي الشكاوى والطلبات المنفذة 2710 شكاوى وطلبات.

ومن جانبه أوضح وليد عبد الحميد مدير البوابة الإلكترونية ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمحافظة الشرقية أنه يتم تلقي شكاوى المواطنين أولاً بأول عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء https://www.shakwa.eg أو الخط الساخن 16528 أو من خلال تطبيق في خدمتك على الموبايل لنظاميAndroid & IOS، والبريد الإلكتروني لمنظومة شكاوى المحافظة shakwa@sharkia.gov.eg كما يتم تلقي شكاوى المواطنين من خلال الرقم الأرضي الخاص بمحافظة الشرقية 2333391– 055 ثلاثة خطوط ،وفاكس 2369134 /055 أو من خلال الرسائل على الفيس بوك : https://www.facebook.com/sharkiaportal.ar ويمكن للمواطنين إرسال شكواهم مدعومة بالصور عبر الواتس آب الرسمي للمحافظة (01270664666).