توقف الحركة المرورية على الطريق الزراعي بالقليوبية بسبب انقلاب سيارة نقل

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي، في محافظة القليوبية، توقف الحركة المرورية، بسبب حادث انقلاب سيارة نقل بنطاق قرية سنديون بدائرة مدينة قها بالطريق المتجه إلى مدينة بنها.

ودفعت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمدينة قها، بمعداتها وجارٍ رفع آثار الحادث وعودة الحركة المرورية لطبيعتها، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا بتوقف الحركة المرورية بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي أمام قرية سنديون بسبب انقلاب سيارة نقل مما تسبب في توقف تام بالحركة المرورية.

ودعت الأجهزة الأمنية قائدي المركبات إلى توخي الحذر والالتزام بالسرعات القانونية، خاصة في المناطق التي تشهد كثافة مرورية على الطريق الزراعي.