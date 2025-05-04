خبير تكنولوجي أمريكي: الذكاء الاصطناعي ليس ذكيًا حقا.. والمخاوف منه مبالغ فيها - صور

الإسكندرية- محمد البدري:

أكد الدكتور مايكل شيه، الزميل غير المقيم بمركز ستانفورد للأمن والتعاون الدولي، أن الذكاء الاصطناعي سيشهد تطورًا هائلًا خلال العقد المقبل، حيث يتجه العلماء نحو إنشاء أنظمة قادرة على التفكير الفعلي، بدلًا من مجرد محاكاة الأنماط السابقة في البيانات.

وأضاف في لقاء صحفي نظمته السفارة الأمريكية في الإسكندرية، اليوم الأحد، أن هذا التحول سيكون المفتاح الحقيقي لجعل الذكاء الاصطناعي أكثر قدرة على حل المشكلات بطرق جديدة بدلاً من إعادة إنتاج ما هو موجود بالفعل.

وفي حديثه عن فرص الدول النامية لمواكبة هذه التحولات، أوضح شيه أن تاريخ التكنولوجيا يثبت أن كل تقنية تبدأ بتكلفة عالية تصبح في نهاية المطاف متاحة بأسعار أقل.

وأشار إلى أن الاتجاه نحو البرمجيات مفتوحة المصدر، إلى جانب التقدم في الأجهزة، سيجعل الذكاء الاصطناعي أكثر سهولة للوصول، مما يمنح الدول ذات الموارد المحدودة فرصة حقيقية للاستفادة منه.

وردا على سؤال "مصراوي" حول المخاوف المتعلقة بقدرة الذكاء الاصطناعي على اتخاذ قرارات مستقلة دون تدخل بشري، أشار شيه إلى أن هذه المخاوف ربما تكون مبالغًا فيها، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي، رغم تسميته، لا يتمتع بوعي حقيقي أو قدرة على التفكير العميق، بل يعتمد فقط على تحليل الأنماط والإحصائيات لاختيار أكثر الردود منطقية بناءً على البيانات التي تدرب عليها.

وفيما يتعلق بتأثير الذكاء الاصطناعي على الصحافة، شدد شيه على أن هناك تحديات خطيرة تواجه الإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي، أبرزها انتشار تقنية "التزييف العميق"، التي تسمح بإنشاء صور ومقاطع فيديو مزيفة لمواقف لم تحدث، وهو ما يمثل تهديدًا لصدق المعلومات.

كما أشار إلى أن قدرة الذكاء الاصطناعي على كتابة محتوى إخباري دون الحاجة إلى صحفيين قد تؤثر بشكل كبير على فرص العمل في القطاع مستقبلاً.

لكن على الرغم من هذه التحديات، يرى شيه أن الذكاء الاصطناعي يحمل أيضًا إمكانات هائلة لتحسين صناعة الإعلام، سواء عبر خفض تكاليف الإنتاج أو تقديم أدوات متطورة للمساعدة في جمع المعلومات وصياغة المحتوى بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

وأوضح أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل الطب تُحدث بالفعل ثورة في إعادة توظيف العقاقير لعلاج أمراض جديدة بسرعة وكفاءة أكبر، وهو ما قد ينعكس أيضًا على الإعلام بطريقة إيجابية.

وفي حديثه عن الحوسبة الكمية، أكد شيه أنها لا تزال في مرحلة البحث والتطوير، وليست جاهزة بعد للتطبيقات الصناعية، لكنه شدد على أن مصر تمتلك فرصة كبيرة للريادة في هذا المجال، نظرًا لقوة مؤسساتها الأكاديمية وانتشار علمائها على المستوى الدولي.

وأشار إلى أن العالم المصري الحائز على نوبل الدكتور أحمد زويل كان له تأثير هائل على مسيرته العلمية، حيث قال: "في الواقع، أعتقد أنني مدين لمسيرتي العلمية للدكتور زويل. إسهاماته في الفيزياء فائقة السرعة كانت حجر الأساس في مجالي، وأنا أرى أن إرثه العلمي دليل على قدرة الباحثين المصريين على تحقيق إنجازات عالمية في العلوم المتقدمة، مثل الحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي."

واختتم شيه حديثه بتأكيده أن مستقبل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية لن يكون حكراً على الدول الصناعية الكبرى، بل يمكن للدول النامية، ومنها مصر، أن تجد لها موطئ قدم في هذا السباق عبر الاستثمار في البحث العلمي والتعليم.