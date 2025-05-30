العثور على جثة طافية بمياه القناطر التسعة فى الزقازيق

الشرقية - ياسمين عزت:

عثر الأهالي في مدينة الزقازيق محافظة الشرقية، على جثة مجهولة الهوية، بمياه القناطر التسعة طافية على سطح المياه.

تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارا يشير إلى عثور الأهالي على جثة شاب طافية على سطح مياه القناطر التسعة، وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وجرى الدفع بفرق الإنقاذ النهري لانتشال الجثمان.

وحسب شهود عيان، تبين أن الجثة لشاب ثلاثيني مرتديا كافة ملابسه دون وجود معالم إصابات أو تعفن ما يشير إلى أن الوفاة حديثة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فيها للوقوف على أسبابها وكشف هوية الجثة.