اليوم.. جنايات الإسكندرية تنظر ثانِ جلسات محاكمة سفاح المعمورة

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

تواصل الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، نظر ثانِ جلسات محاكمة محامي المعمورة المتهم في وقائع ارتكابه 3 جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار، اثنين منهما مقترنتين بجنايتي خطف بطريقَي التحايل والإكراه والسرقة.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود عيسي سراج الدين، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار تامر ثروت شاهين، والمستشار محمد لبيب دميس، والمستشار عبد العاطي ابراهيم صالح، وحسن محمد حسن سكرتير المحكمة.

كان المتهم نصر الدين السيد، المعروف إعلاميًا بـ "سفاح المعمورة" حضر الجلسة الأولى، الأحد الماضي، وسط حراسة أمنية مشددة، وأنكر التهم الموجهة إليه، فيما طلب محاميه عرضه على الطب النفسي.

وضمت قائمة شهود الإثبات في القضية التي حملت رقم 9046 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان 25 شاهد إثبات جاءت في نص التحقيقات التي وردت في أمر الإحالة وتحقيقات النيابة العامة.

وأكدت التحقيقات قتل المتهم كل من "م.أ.م" مهندس، وزوجته "م.ف.ث" ربة منزل وموكلته "ت.ع.ر" ربة منزل، وإخفاء الجثامين بالوحدتين السكنتين المستأجرتين بمعرفته.

وكشفت التحقيقات أن المتهم دفن المجني عليه الأول بأرضية وحدة سكنية متسأجرة بمنطقة العصافرة، ودفن المجني عليهما الثانية والثالثة بأرضية الوحدة السكنية الثانية بالمعمورة.

اقرأ أيضا:

دفنهم على طريقة ريا وسكينة.. من هم الضحايا الثلاث لـ "سفاح المعمورة"؟

اليوم.. أولى جلسات محاكمة سفاح المعمورة أمام جنايات الإسكندرية

سفاح المعمورة" يمثل جريمته في الإسكندرية

تفتيش شقة أخرى لـ "سفاح المعمورة" بالإسكندرية.. وتجديد حبسه 15 يومًا| صور

على طريقة سفاح الجيزة.. العثور على جثتي سيدتين مدفونتين في شقة بالإسكندرية| تفاصيل صادمة

"مصراوي" في موقع جريمة "سفاح المعمورة".. الجيران يروون ما حدث (فيديو وصور)

لماذا لم تظهر رائحة جثتي سيدتي "سفاح المعمورة"؟.. الجيران يكشفون السبب| صور

صرخة امرأة كشفت سر الغرفة المغلقة.. كيف سقط سفاح المعمورة في الإسكندرية؟| صور

العثور على جثة ثالثة لضحايا سفاح الإسكندرية في شقة بالعصافرة

"مراتي رجليها تعبانة".. كيف اختار سفاح المعمورة مسرح الجريمة بالإسكندرية؟| صور

رجل مُبلغ بتغيبه منذ 3 سنوات.. من هو الضحية الثالثة لـ"سفاح المعمورة"؟- صور

شقة مظلمة تشبه القبر.. هنا دفن سفاح المعمورة ضحيته الثالثة في الإسكندرية- صور

"كان ساكن عندنا".. كيف عثرت الشرطة على جثة ثالث ضحايا سفاح المعمورة؟ -صور

البحث عن جثمان ضحية رابعة لسفاح الإسكندرية في شقة جديدة

مواليد كفر الشيخ وعنده 51 سنة.. معلومات وصور لـ"سفاح المعمورة" بالإسكندرية

مهندس عمره 60 سنة.. تفاصيل جديدة عن الضحية الثالثة لـ"سفاح المعمورة" بالإسكندرية

"قالي سلمولي على الأموات".. ابنة ضحية "سفاح المعمورة" تروى آخر اتصال بأبيها –صور

ذهب للمحامي ومرجعش.. حكاية استغاثة نشرتها ابنة الضحية الثالثة لـ"سفاح المعمورة" بالإسكندرية –صور

شقيقة المهندس المشتبه في مقتله على يد سفاح المعمورة تكشف تفاصيل اختفائه –صور