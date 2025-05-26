28 طعنة أمام عيني أطفالها.. الإعدام لقاتل زوجته فى البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 14، بالإعدام لعامل قتل زوجته، بعدما وجه إليها 28 طعنة ممزقًا جسدها أمام أطفالهما فى الشارع.

كانت عزبة عبود، التابعة لمركز الدلنجات، شهدت جريمة قتل بشعة، بعد أن طعن عامل زوجته بسكين وأرداها قتيلة إثر خلافات زوجية بينهما.

ترجع أحداث الواقعة إلى شهر مارس من العام الماضي عندما تلقى مركز شرطة الدلنجات، بلاغًا بوجود جثة لسيدة مقتولة بمنطقة مساكن عبود بدائرة قسم شرطة الدلنجات، انتقلت قوة أمنية لموقع البلاغ وتبين أن الجثة تخص "د.م" ، 40 عامًا، مصابة بعدة طعنات نافذة وجرح قطعي بالرقبة.

كشفت التحريات الأولية، أن وراء ارتكاب الواقعة "ي . خ" زوج المجنى عليها، وتبين أنه لدى عودته من السفر من دولة ليبيا، فجر يوم الحادث ، انتظر المجنى عليها، أمام مسكن أسرتها بعزبة عبود، أثناء ذهابها لتوصيل الأطفال إلى المدرسة، وحاول إقناعها بالرجوع لمنزل الزوجية، لكن باءت محاولاته بالفشل فباغتها، بعدة طعنات، حتى فارقت الحياة فى الحال.

وأودعت الجثة ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الدلنجات من ضبط المتهم والأداة المستخدمة فى الواقعة، وحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة، قررت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

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