25 شاهد إثبات.. حكاية 3 جرائم لـ "سفاح المعمورة" أرعبت الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة المحامي نصر الدين السيد، المعروف إعلاميًا بـ "سفاح المعمورة"، المتهم بارتكاب واقعتي قتل عمد مع سبق الإصرار، مقترنتين بجنايتي خطف بطريقَي التحايل والإكراه، لتسهيل ارتكاب واقعتَي سرقة، فضلًا عن ارتكابه واقعة قتل زوجته المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار تامر ثروت شاهين، والمستشار محمد لبيب دميس، والمستشار عبد العاطي ابراهيم صالح، وحسن محمد حسن سكرتير المحكمة.

وضمت قائمة شهود الإثبات في القضية التي حملت رقم 9046 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان 25 شاهد إثبات جاءت في نص التحقيقات التي وردت في أمر الإحالة وتحقيقات النيابة العامة.

وأكدت التحقيقات وشهود الإثبات قتل المتهم كل من "م.أ.م" مهندس وزوجته "م.ف.ث" ربة منزل و" ت.ع.ر" ربة منزل، وإخفاء الجثامين بالوحدتين السكنتين المستأجرتين بمعرفته، من خلال دفن المجني عليه الأول بأرضية وحدة سكنية بالعصافرة، ودفن المجني عليهما الثانية والثالثة بأرضية الوحدة السكنية الثانية بالمعمورة.

وكشفت التحقيقات أن علاقة عمل نشأت بين المتهم والمجني عليه الأول منذ عام 2021 ونظرًا للظروف المالية التي كان يمر بها المتهم وعلمه بوجود مبالغ مالية مع المجني عليه وامتلاكه بعض العقارات، استغل المتهم اعتقاد المجني عليه في بداية عام 2022 أنه يستطيع حل نزاع قضائي فيما بينه وبين آخرين واستدرجه لمكان الواقعة.

ووفقا لقرار الإحالة أعد المتهم سلاح أبيض "سكين" وأجبر المجني عليه على التنازل عن ملكيته عقار وسيارة واستولى على هاتفه المحمول وكارت السحب البنكي إلا أنه فوجئ باتصال من أسرة المجني عليه بعد تغيبه فأوهمهم أنه سيتزوج من سيدة أجنبية وباع العقار خاصته وسينتقل إلى مدينة شرم الشيخ لقضاء عطلة الزواج، وذلك عن طريق رسائل نصية أرسلها من هاتف المجني عليه.

وأجبر المتهم المجني عليه بالاتصال بأسرته تحت تهديد السلاح ليبعد الشبهة عنه، ومع رفض المجني عليه التنازل عن العقار والسيارة خاصته تعدي عليه بالضرب بالأيدي والأرجل بعدة ضربات في جميع أنحاء جسده تم سدد له ضربة بسلاح أبيض استقرت في الفخذ الأيسر بجسده ما أودى بحياته.

واستولي المتهم على بطاقته البنكية وسحب منها مبالغ مالية تخطت عشرات الآلاف واتلف هاتف المجني عليه وأعد صندوق خشبي صنعه بنفسه وأحضر أكياس بلاستيكية كبيرة ووضع جثمان المجني عليه بداخلها واشتري مواد بناء وأدوات حفر وحفر حفرة كبيرة بأرضية الشقة وغطى الجثة بالتراب ومواد البناء وأغلق الشقة بجنزير وقفل معدني وتركه لها على مدار 3 سنوات.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة قتل زوجته "م.ف.ث" زوجته، عمدًا مع سبق الإصرار إثر خلاف بينهما وشكها في سلوكه وضيقت عليه الخناق وطردته من الشقة أكثر من مرة، فعقد المتهم النية والعزم على قتلها.

وصنع المتهم صندوق خشبي من خلال أحد النجارين بالمنطقة محل سكنه واشتري قماش أبيض لتكفين جثتها وأكياس بلاستيكية سوداء واستغل وجودها بمفردها وتعدى عليها بالضرب بالأيدي ثم قبض بيده على عنقها حتى تأكد من وفاتها ولف الجثمان بالقماش ووضعه في الأكياس البلاستيكية السوداء ونقل الجثة إلى شقة مستأجرة بمنطقة المعمورة البلد ودفن الصندوق بإحدى غرفها.

وتوصلت التحقيقات إلى ارتكاب المتهم جريمة قتل المجني عليها الثالثة "ت.ع.ر" ربة منزل في غضون شهر أغسطس عام 2024 بسبب قيامه بإنهاء بعض قضايا تنازع للمجني عليها مع آخرين، ورفضها تسليمه باقي أتعابه نظير عمله بزعم أنها لم تتلقى أي نتائج من عمله.

وأصر المتهم على الحصول على مستحقاته وقرر استدراجها إلى محل سكنه وخطفها والتخلص منها والاستيلاء على المبالغ المالية بحوزتها والكارت البنكي الخاص بصرف المعاش وهاتفها المحمول.

وبحسب التحقيقات، استدرج المتهم ضحيته الثالثة في شهر أكتوبر عام 2024 إلى شقة المعمورة البلد وكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة واستولى على متعلقاتها وحفر حفرة أخرى بجوار المجني عليها الثانية زوجته ودفنها وأغلق الباب بقفل حتى لا يفتضح أمره.

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