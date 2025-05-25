إحالة معلمة بالقليوبية حاولت تصوير امتحان رياضيات 3 ابتدائي للتحقيق

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلنت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، برئاسة مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، رصد قيام معلمة بتصوير امتحان الرياضيات للصف الثالث الابتدائي أثناء الامتحان، وبدوره وكيل الوزارة إحالتها للتحقيق.

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، إنه لم يتم تسريب أي امتحانات بصفوف النقل، وأنه جرى ضبط معلمة حاولت تصوير امتحان الرياضيات للصف الثالث الابتدائي، قبل إتمام محاولتها، مشددا على أنه لا تهاون مع أي مقصر.

وأوضح "عبده"، أن الإجراءات التي اتخذتها المديرية من وضع رقم سري وكود في ورقة الامتحان تسهل عملية ضبط أي تسريب أو مخالفات للامتحانات، مشيرا إلى أنه تم ضبط المعلمة وإحالته للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية.



وتابع وكيل الوزارة، أن الامتحانات مرت بسلام وهدوء وسط جو ملائم للطلاب، وتوفير سبل الراحة لهم.