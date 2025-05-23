محافظ أسوان يؤدي صلاة الجمعة بكوم أمبو ويستمع لمطالب الأهالي

أسوان – إيهاب عمران:

أدى اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، صلاة الجمعة اليوم بالمسجد القبلي الكبير في شارع بورسعيد بمركز كوم أمبو، وذلك بحضور اللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد، واللواء ياسر عبد الشافي معاون المحافظ، بالإضافة إلى طه حسين رئيس المدينة، وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية.

وألقى خطبة الجمعة الشيخ مصطفى شاذلي، إمام وخطيب المسجد، وجاءت تحت عنوان "فتراحموا"، حيث تناولت مفاهيم الرحمة والتكافل بين أفراد المجتمع.

وعقب الصلاة، حرص المحافظ على الاستماع إلى مطالب واحتياجات المواطنين، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع الأهالي ميدانيًا هو جزء أساسي من سياسة العمل التنفيذي في المحافظة. وأضاف أن هذه الجولات الميدانية تهدف إلى الوقوف على المشكلات الجماهيرية بشكل مباشر ووضع حلول سريعة لها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد محافظ أسوان على أن مصلحة المواطن الأسواني تأتي في مقدمة الأولويات، مشيرًا إلى أن التعاون والتكاتف بين مختلف الجهات هو السبيل لتوفير الدعم اللازم لاستكمال المشروعات التنموية التي تشهدها المحافظة.