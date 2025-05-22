وفاة مسن أثناء صلاة الظهر داخل مسجد بالمحلة الكبرى

الغربية – مروة شاهين:

توفي رجل مُسن يبلغ من العمر 70 عامًا، اليوم الخميس، أثناء أدائه صلاة الظهر داخل مسجد السلام بقرية أبو علي التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

وأفاد مصدر مطلع أن المتوفى يُدعى حمدي الأجرب، ويعمل نجارًا، وهو من سكان القرية ومعروف بالتزامه بأداء الصلاة في المسجد بشكل يومي. وأوضح المصدر أن أحد العاملين بالمسجد لاحظ، خلال الركعة الثانية، سقوطه المفاجئ من على الكرسي، ما استدعى التدخل الفوري، حيث تبين وفاته في الحال، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

وقد شيّع أهالي القرية جثمان الفقيد عقب صلاة المغرب من مسجد السلام، وتم دفنه بمقابر العائلة بقرية محلة أبو علي، وسط حالة من الحزن بين الأهالي الذين أشادوا بحسن سيرته.