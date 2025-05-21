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استلام طن لحوم من صكوك الأضاحي لتوزيعها بالإسماعيلية

04:35 م الأربعاء 21 مايو 2025

اللقاء

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الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تسلمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسماعيلية طنًا من لحوم مشروع “صك الإطعام”، المقدم من وزارة الأوقاف، لتوزيعها على مستفيدي برنامج “تكافل وكرامة” والأسر الأولى بالرعاية، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك لعام 1446هـ، وتسهيلاً لوصول الدعم إلى مستحقيه.

جاء ذلك في ضوء التعاون المشترك بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي، وحرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة خلال المناسبات الدينية. وتم التسليم بحضور ممثلين عن المديريتين، حيث سيتم توزيع اللحوم على المستحقين بمختلف الإدارات الاجتماعية داخل المحافظة.

وأكدت مها الحفناوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، أن التوزيع سيتم وفقًا لكشوف معتمدة تشمل الأسر الأولى بالرعاية والنساء المعيلات، لضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل منظم وفعّال.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بضرورة دعم الفئات غير القادرة وتوفير الحماية الاجتماعية لهم، اعتمادًا على قاعدة بيانات دقيقة أعدّتها مديرية التضامن لضمان الشفافية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

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استلام طن لحوم صكوك الأضاحي الإسماعيلية
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