هربا من الحر.. غرق تلميذ في ترعة بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي تلميذ مصرعه غرقًا أثناء السباحة هربًا من حرارة الجو في ترعة نجع حمادي، بالمراغة شمالي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بغرق طفل في ترعة نجع حمادي دائرة مركز شرطة المراغة.

تبين من التحريات الأولية غرق الطفل أحمد ح 11 عامًا تلميذ، وبمناظرتها تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية به، وتم نقلها لمشرحة مستشفى المراغة المركزي.

أفادا كل من والدته رشا ا 35 عامًا ربة منزل، وشاهد الواقعة المدعو محمد ع 12 عامًا طالب بأنه أثناء نزول المذكور إلى الترعة المشار إليها ولعدم إجادته السباحة توفي غرقاً ولم يتهما أحداً بالتسبب في ذلك ، ونفيا الشبهة الجنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.