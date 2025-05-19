حادث تصادم يعطل الطريق الزراعي بالقليوبية

القليوبية – أسامة عبدالرحمن:

توقفت حركة المرور بطريق "القاهرة – الإسكندرية" الزراعي في نطاق مركز طوخ بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل، أسفر عن إصابة شخصين بإصابات متفرقة.

تلقى مأمور مركز طوخ بلاغًا بوقوع الحادث، حيث انتقلت سيارات الإسعاف على الفور، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قها التخصصي لتلقي الرعاية الطبية.

وتبين من الفحص إصابة شعبان عبدالمطلب، 45 عامًا، سائق السيارة النقل ومقيم بمحافظة كفر الشيخ، ويعاني من نزيف في المخ، إضافة إلى إصابة محمود ماجد، 35 عامًا، من سكان طوخ، بسحجات وكدمات وكسور.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على أسباب التصادم، فيما تعمل الأجهزة الأمنية على تسيير الحركة المرورية التي تعطلت نتيجة الحادث.