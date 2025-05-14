المشدد 15 سنة لمتهم و10 لآخر في قتل وخطف شاب بالشرقية

الشرقية ياسمين عزت

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا بجريمة مركز أبو حماد، بمعاقبة متهمين اثنين لاتهامهما بالقتل العمد وخطف واحتجاز شاب.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار محمود محمد منصور، وعضوية المستشارين مينا شارلي، ومجدي حسين العجّاتي، وسكرتارية تامر عبد العظيم، بالسجن المشدد 15 سنة للمتهم الأول، والسجن 10 سنوات للمتهم الثاني، وبراءة المتهم الثالث من التهم المنسوبة إليه.

وتعود تفاصيل القضية رقم 14851 لسنة 2024 جنايات مركز أبو حماد، والمقيدة برقم 6138 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، إلى قيام المتهمين "سليمان ع. ح" (26 عامًا)، و"عياد ع. ح" (27 عامًا)، وكلاهما مزارعان، بخطف المجني عليه "حسين محمد" واحتجازه داخل مكان مجهول بمركز أبو حماد، بالاشتراك مع المتهم الثالث "عيد ع. ح. ع" (31 عامًا).

وكشفت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني قاما بالتعدي بالضرب على المجني عليه مستخدمين كابلًا كهربائيًا وعصا، ما أدى إلى وفاته متأثرًا بالإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية، وذلك بقصد إزهاق روحه دون سبق إصرار أو ترصد.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الـ3 للمحاكمة الجنائية، ووجهت لهم تهم القتل العمد والخطف والاحتجاز، قبل أن تصدر المحكمة حكمها المتقدم في الجلسة المنعقدة اليوم الأربعاء بقاعة المحكمة.