بالصور- محافظ الدقهلية يقود حملة تفتيشية على مخابز أوليلة ويرصد مخالفات جسيمة

الدقهلية- رامي محمود:

قاد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم جولة ميدانية موسعة بقرية أوليلة التابعة لمركز ميت غمر، وذلك لمتابعة سير العمل بالمخابز البلدية والوقوف على مدى الالتزام بالمعايير المقررة وجودة المنتج المقدم لأبناء القرية.

ورصد المحافظ مخالفات جسيمة بأحد المخابز التي ثبت تلاعبها في وزن رغيف الخبز، إلى جانب تدني مستوى جودة المنتج، و إغلاق أبوابه قبل الانتهاء من الحصة المقررة من الخبز المدعم للمواطنين، في مخالفات صريحة للتعليمات المنظمة لعمل المخابز .

وجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد صاحب المخبز، مؤكدًا أن خدمات المواطن الأساسية خط أحمر لا تهاون فيه.

وشدد المحافظ خلال جولته على أن الحملات الميدانية مستمرة بشكل يومي ومفاجئ على جميع المخابز بمراكز ومدن المحافظة للتأكد من الالتزام الكامل بإنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان المحددة، مع ضرورة معاقبة كل من يثبت تورطه في أي تلاعب أو تجاوز.

وفي سياق متصل، وأثناء تفقده لشوارع القرية، لاحظ المحافظ وجود أعمال إنشاء جارية بأحد المنازل، وعلى الفور توجه لموقع البناء وقام بمراجعة تراخيص البناء الصادرة من الجهة المختصة، للتأكد من صحة الإجراءات وعدم وجود أي مخالفات أو تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تتابع بدقة عمليات البناء والتشييد داخل القرى والمدن، للتصدي الحاسم لأي بناء عشوائي أو مخالف، في إطار جهود الدولة لحفظ حقوق المواطنين وضبط أعمال البناء.

ووجه اللواء طارق مرزوق رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية بالمتابعة اليومية والدقيقة لكافة القطاعات الخدمية، والتصدي بكل قوة لكافة صور الفساد أو التلاعب التي تمس حقوق المواطنين اليومية

كما شدد المحافظ على أهمية دور المواطنين كشريك رئيسي في عملية الرقابة المجتمعية، داعياً إياهم للتعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات سواء في المخابز أو الأسواق أو قطاع البناء، حفاظًا على الصالح العام.