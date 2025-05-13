الهيكل الخراساني لم يتأثر.. أول تحرك بشأن شائعات انهيار جزئي بكوبري بديل خزان أسوان

أسوان – إيهاب عمران:

في استجابة سريعة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما تردد وجود انهيار جزئي بكوبري بديل خزان أسوان، أصدر اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، قرارًا بتشكيل لجنة هندسية متخصصة لمعاينة الموقع وبيان حقيقة الوضع، برئاسة الدكتور محمد عباس، نقيب المهندسين بأسوان، وعضوية وكيل وزارة الري ورئيس الإدارة المركزية للمنطقة العاشرة بهيئة الطرق والكباري.

وبعد انتقال اللجنة الفنية لموقع البلاغ، أكدت في تقريرها الميداني أن الهبوط الذي تم رصده لا يتجاوز قطره متر واحد، ويقع في الجسم الترابي بنهاية أحد المنازل الجانبية أعلى الطريق الأرضي، بعيدًا تمامًا عن الهيكل الخرساني للكوبرى، مؤكدة أن الهيكل الإنشائي للكوبرى لم يتأثر بأي شكل.

وأوضحت اللجنة أن سبب الهبوط يرجع إلى تسرب مياه من خط مغذي لأحد منشآت وزارة الري يمر أسفل الطريق، مما أدى إلى سحب التربة وحدوث هبوط بطبقة الأسفلت. وعلى الفور، أشرفت اللجنة على بدء أعمال الإصلاح، بما في ذلك إعادة رصف المنطقة المتأثرة، وتغيير مسار خط المياه لتفادي تكرار المشكلة مستقبلًا.

وأكد الدكتور محمد عباس أن الكوبري ومحور خزان أسوان بكامل منشآتهما في حالة فنية سليمة وآمنة، وتم تنفيذهما وفقًا لأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية.