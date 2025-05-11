محافظ الشرقية يتابع تنفيذ مشروعات الإبراهيمية الخدمية والتنموية

الشرقية- ياسمين عزت:

تابع المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، معدلات تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024 / 2025 بمركز ومدينة الإبراهيمية، بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليون و630 ألف جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع الأستاذ يسري راشد، رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية، والذي استعرض نسب تنفيذ المشروعات ومعدلات الأداء على أرض الواقع.

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية للانتهاء من تنفيذ الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، بهدف تحسين البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أوضح رئيس المركز أن الأعمال الجاري تنفيذها تشمل:

رصف طريق بمسطح 2380 مترًا مربعًا بالأسفلت من أمام مجمع المدارس حتى نهاية تغطية ترعة أم الريش.

رصف مساحة 5310 مترًا مربعًا بالإنترلوك خلف شبكة كهرباء المدينة.

رصف متفرعات شارع سليمان جاد بالمدينة بمسطح 9962 مترًا مربعًا بالإنترلوك، وتطوير منظومة الإنارة من خلال شراء وتوريد وتركيب أعمدة ومستلزمات الإنارة، ورفع كفاءة مجزر الإبراهيمية.

كما تم تنفيذ عمرات جسيمة لمعدات الحملة الميكانيكية، وتوريد أجهزة كمبيوتر ومستلزماتها لدعم منظومة العمل.



يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لدعم المشروعات التنموية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.