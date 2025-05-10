ودع حبيبته بـ17 طعنة.. تأييد إعدام قاتل "فتاة الشرقية" سلمى بهجت

الشرقية - ياسمين عزت:

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من قبل أسرة المتهم إسلام محمد في حكم الإعدام الصادر بحقه، وأيدت الحكم الصادر من محكمة جنايات الزقازيق بإعدامه شنقًا، وذلك في قضية مقتل الطالبة الجامعية سلمى بهجت، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة الشرقية".

وكانت محكمة جنايات الزقازيق قد قضت في نوفمبر 2022 بالإعدام شنقًا للمتهم، بعد ورود الرأي الشرعي من فضيلة مفتي الجمهورية، في القضية التي أثارت الرأي العام.

وجاء الحكم بعد أن تسلمت المحكمة تقرير الطب الشرعي، الذي أكد أن المتهم لا يعاني من أي أمراض نفسية أو عصبية، ويتمتع بكامل قواه العقلية، ما ينفي أي مزاعم حول إصابته بخلل نفسي.

وكان النائب العام قد أمر، في 11 أغسطس 2022، بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بعدما خطط لجريمته بدقة عقب رفض المجني عليها وأسرتها ارتباطه بها، وقام بشراء سكين وترصّد لها داخل أحد العقارات بمدينة الزقازيق، حيث باغتها بطعنات قاتلة أودت بحياتها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهم بقتل سلمى بطريقة وحشية، بعد أن تجاهلت تهديداته المتكررة، إذ احتال على إحدى صديقاتها لمعرفة موعد لقائهما، ثم ارتكب جريمته البشعة.