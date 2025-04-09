مصرع مُسن في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالوادي الجديد

الوادي الجديد –محمد الباريسي:

لقي مُسن مصرعه، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد وصول جثة شخص توفي في حادث مروري إلى مشرحة مستشفى الخارجة التخصصي.

بالفحص تبين وفاة عبد الله عبد الجيل العوضي، 75 عامًا، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بمنطقة الكيلو 40 بطريق " الخارجة – أسيوط" بالقرب من عزبة محمد مصطفى شمال مدينة الخارجة.

انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث ونقلت المصاب إلى مستشفى الخارجة التخصصي.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.