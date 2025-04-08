ضبط مجموعة من الخارجين عن القانون أسفل كوبري الثلاثيني بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية في ضبط عدد من الخارجين عن القانون أسفل كوبري الثلاثيني بوسط المدينة، وذلك عقب تداول مقاطع فيديو عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت تجمهرًا للأهالي أعلى الكوبري.

وتناقل رواد مواقع التواصل مقاطع تشير إلى وقوع واقعة اختطاف فتاة واحتجازها أسفل الكوبري والتعدي عليها، ما أثار حالة من الجدل والقلق بين المواطنين.

وعلى الفور، تحركت قوات الأمن ومباحث قسم أول الإسماعيلية، وتمكنت من القبض على فتاتين وعدد من الشبان الذين اعتادوا التواجد أسفل الكوبري، حيث يتخذونه مأوى لهم للمبيت وتعاطي المواد المخدرة.

وخلال التحقيقات، أفادت إحدى الفتيات المضبوطات بأنها تتردد على المكان برفقة أصدقائها للمبيت وتعاطي المخدرات.

كما تمكنت قوات الأمن، بالتعاون مع أحد المواطنين، من ضبط باقي المتهمين الذين كانوا يختبئون أسفل الكوبري، مستخدمين فتحة ضيقة لا تتجاوز 40 سم للدخول والخروج من الموقع.