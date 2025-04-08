بادرا الأمن بإطلاق النار.. مصرع شقيقين خلال حملة أمنية على تجار الكيف بقنا

قنا_عبدالرحمن القرشي:

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمديرية أمن قنا، حملة مكبرة لضبط شقيقين مسجلين خطر، ولقيا مصرعهما خلال تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن، داخل منطقة العتامين، بندر قوص، جنوبي محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مكافحة المخدرات بشن حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع الأمن العام وقوات الأمن المركزي لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون في بندر قوص.

وأسفرت الحملة عن مصرع شقيقين: "ح" الشهير بـ "ه"، وشقيقه، خلال محاولة القبض عليهما من قبل قوات الأمن، حيث بادرا بإطلاق الأعيرة النارية على الشرطة، فلقيا مصرعهما.

تم التحفظ على المضبوطات ونقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.