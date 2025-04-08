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وفاة شقيق الفنان إيمان البحر درويش وتشييع جنازته غدا في الإسكندرية

04:41 م الثلاثاء 08 أبريل 2025

إيمان البحر درويش

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الإسكندرية - محمد البدري:

تُوفي اليوم الثلاثاء، المهندس حسن البحر درويش، حفيد فنان الشعب سيد درويش وشقيق الفنان إيمان البحر درويش، بعد وعكة صحية؛ تاركًا إرثًا فنيًا وثقافيًا.

وأعلنت أسرة الراحل أن صلاة الجنازة ستقام غدًا الأربعاء، بعد صلاة الظهر في مسجد المواساة بالإسكندرية، ويُوارى الراحل الثرى بمدافن المنارة.

وسيُقام العزاء في قاعة الشهداء بنادي الفتح بالمنطقة الشمالية العسكرية، وذلك بعد صلاة المغرب.

الدكتور حسن البحر درويش كان شخصية بارزة في مجال الفن والثقافة، حيث أسس فريق كورال سيد درويش بنادي سبورتنج عام 1997، مقدمًا فنًا راقيًا ساهم في إثراء الأجيال.

كما قاد الفريق لإقامة حفلات مميزة في دار الأوبرا المصرية بالإسكندرية والقاهرة، واختير لتمثيل مصر في أكاديمية الفنون بمدينة روما بناءً على ترشيح وزارة الثقافة.

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إيمان البحر درويش وفاة شقيق إيمان البحر درويش الإسكندرية
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