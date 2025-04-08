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لغز وفاة مدير تعليم الباجور.. بلاغ يطالب بالتحقيق في "تعنيف الوزير" وشاهد عيان يفجر مفاجأة

04:08 م الثلاثاء 08 أبريل 2025
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المنوفية- أحمد الباهي:

لا زالت أصداء وفاة أسامة البسيوني مدير إدارة الباجور التعليمية بالمنوفية، تثير حالة من الحزن والجدل بين أبناء المحافظة.

الرجل الذي كان محبوبًا وخدومًا جاءت وفاته بعد زيارة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الوزير، ما دفع البعض للقول بأن تعنيف الوزير للفقيد تسبب في حالة نفسية سيئة أسقطته أرضًا وتوفاه الله داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى الباجور التخصصي ظهر أمس الاثنين، بينما رآها البعض الآخر مجرد "صُدفة" .

"يارا" ابنة الفقيد أسامة البسيوني، نعت والدها بكلمات حزينة جابت مواقع التواصل الاجتماعي، إذ طالبت الناس بالدعاء لوالدها والترحم عليه وتثبيته عند السؤال، وجاء ذلك بالتزامن مع رفع محامي بمركز منوف دعوى ضد الوزير محمد عبد اللطيف، طالب فيها بالتحقيق فيما دار بينه وبين مدير إدارة الباجور التعليمية، مشيرًا إلى أن كلماته العنيفة كانت سببًا رئيسًا في وفاته - إن صح وقوع التعنيف-.

وأشار المحامي "أحمد العناني" إلى أنه صديق للمتوفى، وجرحه ما سمعه عن سياق الحديث بين الوزير ومدير إدارة الباجور التعليمية، وما جرى لاحقًا من سقوطه ووفاته، وقرر أن يتجه للنيابة ويحرر محضر يحمل رقم 1166342، مؤكدًا اهتمام عدد من زملائه المحامين بالتحقيق في الواقعة.

في ذات السياق، نشر محمد بكر مدير مدرسة الباجور الثانوية المشتركة شهادته عن الواقعة عبر صفحته على فيسبوك، لافتًا إلى أنه حال تواجد الوزير لم يحدث ثمة مشادة كلامية بينهما أو تعنيف من الوزير، بل طلب الوزير أخذ صورة تذكارية مع جميع العاملين بالمدرسة، وأثنى على الانضباط وانصرف، مؤكدًا: "الأمور كانت طبيعية".

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وفاة مدير تعليم الباجور وفاة أسامة البسيوني مدير إدارة الباجور التعليمية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم المنوفية
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