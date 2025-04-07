ضبط 700 كيلو لحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للطعام بالشرقية

الشرقية- ياسمين عزت :

شنت مديرية الطب البيطري بالشرقية، حملة تفتيشية على الأسواق.

وأوضح الدكتور إبراهيم متولي مدير المديرية أن المديرية ممثلة في إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالاشتراك مع الجهات المعنية مباحث التموين وشرطة البيئة والمسطحات المائية، الرقابة الإدارية والرقابة التموينية الرقابة الصحية ومجالس المدن قامت بتنفيذ حملات تفتيشية بمدينة العاشر من رمضان لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 11 محضر مخالفة و ضبط 700 كيلو أسماك مجمدة و لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و دواجن مجمدة و لحوم مفرومة مجهولة المصدر وعمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم و الدواجن و الأسماك.