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إصابة 11 شخصاً في حادث انقلاب ميكروباص على الصحراوي الشرقي بالمنيا

12:17 م الإثنين 07 أبريل 2025

انقلاب ميكروباص

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المنيا-جمال محمد:

أُصيب 11 شخصًا، بكسور وكدمات متنوعة، اليوم الاثنين، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي شمال المنيا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من قرية الشيخ فضل ببني مزار.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين إصابة 11 شخصاً بكسور وكدمات متنوعة، وجميعهم يقيمون مركز أبو قرقاص.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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